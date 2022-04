Claire DE PRACOMTAL

Diplômée de Master in Management - ESCP Europe

Bilingue en Espagnol (6 ans en Espagne), parle couramment anglais et à l'aise en allemand (Deutsch Zertifikat, Goethe Institut).



Volontaire et rigoureuse, j'aime me fixer des objectifs et les tenir et j'ai le sens du résultat. Ma formation et mes expériences m'ont permis d'acquérir une capacité d'analyse et une aisance pour travailler en équipe.



Mes compétences :

Analyse de données

Travail en équipe

Analyse de l'activité

Anglais et espagnol

Management de projet

International

Entrepreneur social

Responsabilité sociale

Strategie