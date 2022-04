Claire DE SACY

Je suis spécialiste de la langue et de la culture russes. J'ai mis cette compétence au service de l'Education nationale pendant plusieurs années et je souhaite aujourd'hui changer de créneau. Outre les métiers liés à la traduction et à l'interprétariat, je m'intéresse vivement aux relations internationales, aux stratégies de géopolitique dans des domaines variés et aussi aux organisations humanitaires. Je suis engagée auprès de l'Ordre de Malte en tant que traductrice-interprète bénévole dans le cadre de l’accompagnement juridique des étrangers.



Mes compétences :

Service public

Relations internationales

Langues