Claire DE VILLEFRANCHE

Je suis diplômée en design d’environnement, spécialisation architecture d’intérieur (inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles Niveau II) de l'ESAT Espace (école supérieure des arts et techniques) à Paris.



Ces années m'ont appris à designer de nombreux espaces très différents, de la maison particulière aux planches des théâtres, tournages filmographiques mais aussi des restaurants, bars, pépinières d'entreprises, ...



A l'écoute et soucieuse des détails, je saurais répondre à vos projets d'architecture d'intérieur, scénographie, muséographie et marchendasing.



Mes compétences :

Autocad

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CINEMA 4D

Adobe Photoshop

Sketch up

Archicad