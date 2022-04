Claire DECRETON

Diplômée du Master de SKEMA Business School, je bénéficie d’une double compétence, alliant des connaissances précises du marché chinois à plusieurs expériences en marketing pouvant être utilement mises à profit.



Par ma formation spécialisée, j’ai pu approfondir les aspects culturels et commerciaux du marché Chinois grâce à l’apprentissage du mandarin et à diverses expatriations. Ces dernières m’ont en particulier donné l’occasion de développer ouverture d’esprit et capacités d’adaptation dans un contexte international.



En outre, j’ai mis en application pratique mes connaissances dans le domaine du marketing lors de mes précédentes expériences au sein de WELL et Parfums GIVENCHY. Celles-ci m’ont permis de renforcer autonomie et intérêt pour le travail en équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Marketing direct

Autonomie

Rigueur

Marketing stratégique

Travail en équipe

Communication

Marketing

Marketing opérationnel