Claire DEGANS

Après une expérience de deux ans dans le graphisme comme directrice artistique à Paris, je décide en 2002 de me consacrer à la peinture et l'illustration (jeunesse et presse magazine), alternant expositions et publications d’albums pour la jeunesse.

Je travaille pour les éditions Flammarion, Milan, Lito, Actes Sud, Glénat, Didier Jeunesse,et expose dans plusieurs galeries en France.

Je vis à nouveau à Montpellier depuis quelques années et propose des expositions clé en main en entreprise ou à l'occasion d'événements spécifiques.



Mon travail peut également être vu sur le site http://www.clairedegans.com



Mes compétences :

Édition

Illustration

Presse