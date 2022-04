Claire DELANNOY

Diplômée d’un DUT Carrières Juridiques à Roubaix, je suis actuellement dans l'attente d'une réponse aux épreuves écrites du concours de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation,



Mon expérience au centre communal d'action sociale de Saint-Omer (62) m'a permis d'acquérir des techniques d'insertion économique et sociale, de fournir des informations sur les aides et subventions, de constituer des dossiers de demande d'aide financière, ainsi que d'avoir des connaissances solides sur l'accompagnement RSA.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel