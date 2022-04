Je suis collaboratrice générale dans les assurances, dernier poste depuis 02/2012.

Depuis 2013 j'ai la totale gestion d'une agence de 1800 clients particuliers, professionnels, communes, communautés de communes etc

...

Gestion de l'accueil, conseils, gestion, commercial, sinistres, compta, formatrice, gestion de communication etc... Multi casquettes!

Devenir agent général est la suite logique et espérée pour ma carrière...