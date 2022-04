Claire DELESTRADE

Après 15 ans d'expérience en tant que Chargée de communication dans une association de solidarité nationale et internationale et un master au CELSA, je suis à la recherche de nouvelles opportunités, toujours dans le secteur associatif ou de l'économie sociale et solidaire (ESS).



Grâce à mon compte Twitter @comsolidarite, je conduis une veille active sur la communication et l'actualité des associations, fondations et plus largement le mécénat, la responsabilité sociale des entreprises et l'ESS.



N'hésitez pas à me contacter !