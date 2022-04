Claire DEMAIN

Je travaille depuis presque 4 ans dans le domaine de l'aide aux victimes, et aujourd'hui, je ne pourrais pas concevoir d'exercer une autre fonction. Nous travaillons sans cesse au développement de l'activité de l'aide aux victimes dans le département de la Somme, et nous espérons que cette nouvelle année qui démarre verra l'ADAVEM évoluer et réussir dans ses projets futurs.





Mes compétences :

Droit Pénal

Procédure pénale