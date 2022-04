Claire DEMONTIS

J'ai un Master de Mathématiques appliquées aux Sciences Sociales qui me permet d'exercer la fonction de chargée d'études statistiques depuis plus d'un an et demi.

Je maîtrise des logiciels statistiques, ou d'interrogation de base de données tels que Sphinx, Modalisa, Business Object, Evoc, Alceste, SAS et des outils bureautiques comme Excel, Word, PowerPoint.



Mes compétences :

Statistiques

Base de données

Analyse