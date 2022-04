Claire DENNISTON

Franco-britannique, je travaille depuis 15 ans aux côtés d’entreprises et d’institutions dans le domaine des Relations publics.



Présentée comme « l’une des 10 personnes qui font bouger Lille » (A Nous Lille ), accroc aux principes durables, je produis depuis 2009 mes propres événements et festivals et m'associe ponctuellement à Oxfam Lille, Ludopital et bien d’autres dans le cadre de mon engagement local.



Depuis 2011, je conseille directement les agences, annonceurs et associations dans leur stratégie de relations publiques et met à leur service la créativité et le sens du développement de mon équipe.



Mes compétences :

Architecture

Bénévolat

Communication

Développement durable

entrepreneuriat

Evénementiel

Marketing

Marketing territorial

Mode

Urbanisme