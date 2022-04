Claire DENOUEL

Princesse Moghole est née de 2 passions : les voyages et le goût des belles choses.



Depuis des siècles au Cachemire, on tisse patiemment à la main le duvet des chèvres himalayennes en une étoffe impalpable : le pashmina.

Léger comme un nuage, doux comme une caresse il réchauffait princes et rois, et reste encore réservé à quelques privilégiés car toujours quasi-introuvable en Europe.



Princesse Moghole a donc sélectionné de petits ateliers familiaux qui travaillent encore de manière artisanale, et vous invite à découvrir ce luxe à travers sa collection de véritables pashminas et d'accessoires en cachemire, en vente sur son e-shop :

www.princessemoghole.com