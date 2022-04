Jeune étudiante en communication,

Recherche d'un stage à l'étranger.

Anglais et Espagnol courant.

Pack Office et Photoshop CS6.

Danse, Nautisme, Course

Citation Favorite : "« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. »

de Félix Leclerc



Mes compétences :

Microsoft Office

Adobe Photoshop CS6

Rédaction

Orthographe

Relationnel

Marketing

Communication