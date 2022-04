Claire DESMARES-POIRRIER

J'ai suivi à Sciences Po Lille une formation initiale transversale et exigeante, puis une spécialisation sur les problématiques d'Innovation sociale (ESS, RSE, entreprenariat social). Engagée depuis 10 ans dans différentes organisations (ATTAC, Les Verts) et associations sur le terrain (notamment auprès des migrants à Calais), j'ai un intérêt fort pour la politique et l'écologie politique qui a beaucoup orienté mes choix professionnels. Je travaille actuellement à la création d'une librairie indépendante et lieu de culture sous forme coopérative en sud-Bretagne.



Compétences :



Communication

# Capacités d’analyse et de rédaction tous supports (mémoire, articles, publications web)

# Création de supports de communication avec des outils de PAO (Indesign, Publisher, SPIP)

# Maîtrise des langues étrangères (anglais bilingue, Allemand et créole courant, notions : espagnol, pashto)

# Relations presse et relations partenaires, lobbying, montage d’évènements



Management et conduite de projet

# Conduite et suivi de projet

# Travail en équipe, animation de réunion, création de dynamiques collectives, réflexion et

expérimentation sur les modes de gouvernance

# Négociation et gestion des conflits (une des spécialités du Master MIS)



Écologie