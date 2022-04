Claire DESMAREST

Responsable juridique dans le domaine de la construction et plus récemment responsable assurances au sein de la société Mercedes Benz, j'ai acquis des compétences techniques mais aussi organisationnelles dans différents environnements professionnels.



Sur la région Nord dans le cadre d'un suivi de conjoint et après un congés maternité, je suis à la recherche d'une opportunité.



Mes compétences :

Assurance

Construction

Droit

Droit de la construction

Juridique

juriste