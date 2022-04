Claire DESNOYER

Après un cursus spécialisé en marketing complété par une année de business management en Irlande, j’occupe actuellement le poste de chef de produit à La Maison du Whisky.



Mon sens de l’organisation et ma rigueur me permettent d’assurer le développement, le suivi et l’animation de plus de 25 marques de whisky premium et luxe.

En collaboration directe avec les fournisseurs et les différents services internes et externes à l’entreprise, ma fonction actuelle exige un bon sens du relationnel.

Autonome et investie, je sais mener à bien plusieurs projets et rendre compte des résultats.



Chaque jour, je prends plaisir à m’enrichir des connaissances liées à mon environnement professionnel.





Mes compétences :

mettre en place une stratégie et la conduire

analyser des ventes et diverses données chiffrées

organiser des évènements pour une cible profession

gérer les relations presse et écrire un communiqué

gérer et optimiser les relations fournisseurs

assurer la transmission de l'information et de la

Marketing opérationnel

Communication

Marketing

Gestion de projet

Marketing stratégique