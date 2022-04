Claire DESTELLE

Conseil et conduite de projets depuis 10 ans en agence de communication

Conseil : Plans de communication (dont plans médias), réflexion stratégique et rédaction de recommandations (pour clients et prospects), conception-rédaction, achat d'art

Conduite de projets : Budgets, plannings, briefs créatifs, suivi de production (chaîne graphique), suivi projets web



Mes compétences :

Chaîne graphique

Chef de projet

Chef de publicité

Communication

Conseil

Production

Publicité