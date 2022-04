Claire DEVISMES

J’effectue actuellement une licence professionnelle « Métiers de l’immobilier » ,dispensée par l’Ecole Supérieur de l’Immobilier, dans laquelle j’ai exprimé le souhait de continuer mon cursus en Master 1, en alternance. Je suis aujourd’hui à la recherche d’un contrat de professionnalisation qui débutera à la rentrée prochaine, en parallèle de ma formation, 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école.



En poste, cette année, en tant qu’assistante de gestion locative, celui-ci m’a donné une bonne vision du métier et de ses challenges. Durant cette expérience, dans une agence immobilière assez polyvalente, j’ai eu l’opportunité de travailler avec une gestionnaire commerciale, ce qui m’a permis de voir tous les aspects du domaine de la location et me familiariser à la gestion. Aujourd’hui, très intéressé par la gestion, je souhaite me diversifier et étendre mes connaissances dans ce secteur d’activité, plus particulièrement dans la gestion de patrimoine immobilier.



Dynamique, dotée d’une bonne capacité d’adaptation, et ayant le goût du contact, je suis prête à m’investir pleinement dans cette nouvelle mission et à évoluer dans ce nouvel environnement.



Mes compétences :

Relationnel

Gestion administrative