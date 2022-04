Claire DIEDERICHS

A travers le métier de secrétaire médicale, j’ai trouvé l’adéquation parfaite entre le côté administratif et le côté relationnel qu’offre cette fonction. A travers mon expérience au sein du Cabinet de Cardiologie des Drs EGRI - PREISS - HEBRAS - BEN DAVID-MESSAS, je me suis épanouie au contact des patients, qui ont su me donner par leurs impressions, un retour direct de mon travail.



- Mon empathie, ma patience et mon sens de l’initiative m’aident à répondre aux exigences des patients et à refléter une image positive du cabinet.

- Organisée et consciencieuse, je suis attentive à la bonne gestion et tenue des dossiers médicaux, dans le respect du secret médical.

- Dynamique et habituée à travailler aussi bien en équipe qu’en totale autonomie, je sais m’adapter aux différentes tâches qui me sont confiées.

- Familiarisée à une importante structure médicale, je sais gérer un flux accru de patients.



-- > Actuellement, je suis en recherche active d'opportunités professionnelles dans le domaine du secrétariat médical, que ce soit dans le secteur privé ou public.



COMPÉTENCES :

ADMINISTRATIF - accueil téléphonique et physique, gestion des rendez-vous, rédaction et envoi de courriers, classement et archivage des dossiers patients

COMPTABILITÉ - maîtrise des cotations selon l’acte médical, télétransmission des FSE, pointage des tiers payants, encaissement et vérification des caisses

TECHNIQUE - préparation et pose d’appareils : Holter ECG & MAPA des 24h



Langues (niveau scolaire) :

Anglais

Allemand

Alsacien (compréhension orale)



Pratique de Microsoft Office : Word, Excel, Power-point, Project

Bases dans les logiciels Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver

Logiciels médicaux : Temporys, AffidVITAL / AffidSTANDARD, CardioPremier, ODMS transcription, Apicrypt





