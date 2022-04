Claire DITTE

LEARN HOW TO THINK NOT WHAT TO THINK.



Actu : rédactrice pour les cahiers régionaux de Version Fémina, Pays du Nord, Ambiances (www.lavoixaufeminin.fr/Ambiances/), Le Figaro Magazine, Madame Figaro etc... Collaboration avec le comité départemental de tourisme du Pas-de-Calais, formatrice à l'Ecole de journalisme de Lille.



Mars 2006 : auteur du livre "Lille Métropole" aux éditions Déclics (www.declics.fr). Photos d'Olivier Leclercq.



Janvier 2006 : auteur du livre "Côte d’Opale" aux éditions Déclics. Photos d'Olivier Leclercq.



Depuis septembre 2003 : je collabore avec les magazines Version Fémina et Pays du Nord, les Editions Milan, Mon Journal (hebdo junior Voix du Nord), Radio 6.



Secteur : Nord - Pas de Calais, Picardie, Belgique, Angleterre.



Carte de presse n°99519.



Quand les mouettes ont pied, il est temps de virer !



