Claire DORGUEIL

Diplômée de la Webacademie (Epitech), je commence un cycle d’ingénierie Architecte Logiciel, Développeur d’Applications à l'ETNA, école en alternance du groupe IONIS



Je suis dynamique et motivée, apprécie pleinement le travail de groupe.

Avoir suivie une formation à Epitech m'a permis d'apprendre à travailler d'une part en groupe, mais aussi accroître mon envie d'apprendre, et surtout relever des défis.



Nous avons du faire au sein de notre formation, des projets divers et variés comme un site d'e-commerce, un deezer like, un paint like en HTML5 et JS ainsi que de plus petits projets comme un meetic ou encore allociné.



Mes compétences :

Langages: PHP, Javascript(JQuery), XHTML(HTML5), CSS(CSS3)

BDD: Mysql

Framework: CakePHP, ExtJs

Méthode : MVC(Model View Controller)

CMS : Wordpress

Outils de développement : NotePad++, Emacs, Aptana(3), Dreamweaver(CS5)

Systèmes d’exploitation : Windows, Windows 7, Fedora, FreeBSD

Logiciels divers: Photoshop (CS3, CS5), WampServer.



