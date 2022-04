Claire DOYEN

COMPÉTENCES :



- SCÉNARISER & ORGANISER les événements (séminaires , RP , promotion marque, team building )

- PLANIFIER les déroulées (programme), les retro-planning, les transports, les hébergements,

- MANAGER les équipes techniques en amont et sur le terrain : jusqu’à 100 personnes

- BUDGÉTER, NÉGOCIER & VÉRIFIER les prestations, les contrats et les devis

- COMMUNIQUER & ACCOMPAGNER les clients en aval de l’ événement et sur le terrain

- RECRUTER & FORMER des hôtes et hôtesses, des freelance (régisseurs, techniciens, animateurs )

- CONTRÔLER la qualité des différents prestataires , les services, les installations



Mes compétences :

Aisance relationnelle

autonome

Méthodique

Organisation

polyvalente

sens de l'organisation