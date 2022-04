Claire DRAPIER

Bonjour,



Merci pour votre visite!



Voici mes 3 domaines de compétences, à votre service :

1/ Marketing / UX / Service Design = > audit utilisateurs (interview, observation) / expérience client / innovation de service / cohérence online-offline / cohérence stratégie-réalisations multicanales

2/ Nouvelles Technologies = > communication digitale / web / e-commerce / appli mobiles / télécom

3/ Audit et évolutions de parcours clients = > recherche des MoT (moments de vérité) du parcours utilisateurs, analyse des problèmes et opportunités dans ces MoT, traduction des besoins fonctionnels, proposition et tests de plan d'actions (quick win & moyen/long termes, évalués en mode PoC in situ le plus souvent, en temps, périmètre et nb utilisateurs limités), choix et coordination des prestataires et/ou émulation des équipes internes (observation, sensibilisation, coaching sur la durée, accompagnement au changement), coordination de mise en oeuvre des solutions, conseils de choix de KPI de suivi pour le mode run



Si vous pensez que mes compétences peuvent correspondre à vos besoins, n'hésitez pas à me contacter (mobilité Rhône-Alpes et Suisse)!



Une expérience technique et UX de 18 ans, du dynamisme, de l'observation, de l'adaptabilité et de l’engagement à votre service.



Mes atouts?

- Tournée clients, et consciente des enjeux marchés (clients/fournisseurs/concurrents), j'aime évoluer dans un environnement où les tests utilisateurs sont reconnus et écoutés (sinon je peux sensibiliser à leurs avantages), et où les tableaux de bords (opérationnels et stratégiques) servent à s'évaluer pour affiner en douceur pour progresser ensemble, dans une logique d'amélioration continue, avec une philosophie Design Thinking et Service Design ++

- Accrocs de sports de pleine nature, de tourisme, d'international et de mélanges de cultures, aimant l'action et les challenges, j'ai aussi un véritable goût pour détecter les potentiels de développement!! J'aime les optimiser, accompagner l'évolution des process et des services, et motiver les équipes tant en interne, qu'en externe dans ce but.

- Force de proposition, je sais prendre les problèmes ou projets à bras le corps pour avancer de façon réfléchie, dans une direction en ligne avec les stratégies (que j'aime établir, affiner ou décliner avec mes partenaires), tout en emmenant avec moi collègues et fournisseurs, au service de la satisfaction / fidélisation client (externe) et du RoI (interne).



Au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous!



Claire



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Gestion de projets

Management

Marché public

Définition/optimisation de process

Communication externe

Community management

Marketing point de vente

Webmarketing

Tourisme

Rédaction

Support Clients

Tableaux de bord

Marketing relationnel

Chaîne graphique

Mix marketing

Identité de marques

Scrum

E-commerce

Service clients

Google analytics

Google Adwords

SEM

Transfert de compétences

Adobe Photoshop

Stratégie digitale

Design Thinking