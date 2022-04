Claire DRIOT

Initialement, j'ai suivi une double formation artistique, arts-appliqués création textile, qui m'a permis de me familiariser avec des techniques de création existantes, mais aussi d'expérimenter et créer souvent mes propres outils d'expression.



Après avoir travaillé près de 10 ans comme créatrice textile pour différents secteurs, j'ai souhaité orienter mon activité professionnelle vers un travail plus en lien avec l'humain. J'ai ainsi conçu et animé des ateliers créatifs mêlant textile et arts-plastiques, pour divers publics et structures, les quatre années suivantes.



Rapidement j'ai réalisé que le rapport des personnes avec leurs créations et tout ce qui en découlait, m'intéressait davantage que les créations finies en elles-mêmes. De là, j'ai souhaité acquérir plus de connaissances pour pouvoir mettre ces pratiques artistiques au service de la personne ; ce que j'ai fait en suivant une formation sur 3 ans, en médiations artistiques/ art-thérapie, à Schème, Lyon.



Mon bagage d'art-thérapeute me permet à présent d'accompagner, à l'aide de l'expression créative, les personnes qui le souhaitent, dans leurs difficultés de vie, pour leur permettre de se créer de nouveaux équilibres.



