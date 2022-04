Claire DUCHENE

Je suis diplômée de Sciences Po Lyon (bac+5), en spécialisation de Communication, Culture et Institution. Intéressée par les métiers de l'événementiel et de la communication, je suis partie lors de ce cursus pendant un an en échange à l'Université de Californie de Santa Barbara aux Etats-Unis.

Récemment, j’ai aussi obtenu un Master 2 en Marketing Événementiel et Stratégie de Relations Publiques à l'INSEEC.



Depuis, je me spécialise dans la gestion de projet événementiel et la mise en place de stratégies de relations publiques efficaces.

J’avais déjà, lors de mes années de formation, obtenu d'excellents résultats sur de nombreux projets réalisés dans le milieu associatif en tant que responsable Communication et Marketing.



Ce vif intérêt se retrouve à l’heure actuelle au travers de mes choix professionnels. Forte d’une première expérience en agence événementielle, j’ai ensuite intégré la Direction des Événements et de l’Animation de la Ville de Lyon.

Au sein de cette direction, j'ai été responsable du suivi et de la gestion des différents événements sportifs de la ville, dont la conception et la mise en place opérationnelle de la Fan Zone EURO 2016 à Lyon.

Suite aux succès de ces missions, je me suis ensuite vue confier le poste de Chargée de Production des projets centre-ville de la Fête des Lumières 2016.



J’ai pu appréhender grâce à ces expériences, les diverses facettes de la gestion de projets. J’ai été responsable notamment, de l’animation du réseau de clients via la conduite de différents événements professionnels, et de la recherche de nouveaux prospects. A la Ville de Lyon, j’ai aussi été en charge de la conception de programmes d’animations, de programmes artistiques, du suivi de production, du suivi de prestataires, ainsi que de la recherche et des négociations avec partenaires et sponsors. J’ai aussi été responsable de la mise en place logistique ainsi que de la coordination du personnel, des bénévoles et des agents de sécurité sur le terrain.



Conquise par ces expériences, je cherche aujourd’hui un poste de chargée de projet événementiel. J’aimerai apporter mon dynamisme, ma persévérance, ma créativité et mes compétences au service d'une agence ou d'une entreprise et au service de l’organisation d’événements de qualité, conçus sur mesure pour le client.



Je suis aussi très à l'aise avec les nouveaux outils informatiques et de communication, notamment avec les réseaux sociaux et les logiciels de montage photo ou vidéo. De par ma formation à Sciences Po, et mon travail d'animatrice, je dispose de très bonnes compétences rédactionnelles et oratoires.



Par ailleurs je maîtrise l'anglais couramment.



Mes compétences :

Autonomie

Travail en équipe

CSS 3

HTML 5

Adaptation

Adobe Photoshop

Animation

Normes rédactionnelles

Informatique

Relationnel

permis B

Microsoft Word

Intégration

BAFA

Microsoft PowerPoint

Gestion budgétaire

Evènementiel et logistique

Billetterie

Accueil du public

Evénementiel

Production

Gestion de projet

Capacités oratoires

Gestion administrative

Animation d'équipe

Management opérationnel