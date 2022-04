Claire DUCHESNE

Après 4 ans d’activité dans une unité de recherche du CNRS, j’ai souhaité me diversifier et élargir mon champ de compétences afin d’intégrer l’industrie.



C’est ainsi que l’aventure QHSE a commencé pour moi…



Je conseille et accompagne les chefs d’entreprises dans le déploiement de leur système de management des risques.



Mon objectif principal est de garantir le respect des réglementations tout en aidant l’entreprise à améliorer son niveau de performance et de production.



J’évolue maintenant depuis plus de 20 ans dans le milieu industriel sur les thématiques HSE en ayant toujours à cœur de trouver le meilleur compromis entre les composantes sociale, environnementale et économique.



Je m’appuie pour cela sur mon expérience, mon éthique, mes valeurs morales et humaines ce qui me permet d’agir en toute transparence.



Femme de dialogue, j’aime argumenter et convaincre, développer des partenariats.



J’ai le goût du terrain et aime résoudre des problématiques en développant mon expertise.



Mon meilleur atout réside dans ma prise de recul et mon analyse de la situation.



Mes compétences :

Veille réglementaire

Déchets

Qualité

OHSAS 18001

ISO 14001

Sécurité

ICPE

Environnement

Chimie

Développement durable