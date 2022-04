Claire DUPONT

Actuellement en poste en tant que chargé de clientèle en entreprise Cesbron, ma mission est de développer les secteurs du froid et du cvc.



Femme active et passionnée par les métiers du commerce et des Nouvelles Energies, je souhaite évoluer dans ces domaines.



Mes compétences :

Technico commerciale

Dessin industriel

Énergétique et acoustique du bâtiment collect

Frigoriste

études thermique et climatique

Utilisation de l'outil informatique

Pompe à Chaleur

Énergies renouvelables

Marketing

Bureau d'études

Commerciale

Solaire