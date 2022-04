Claire DUPONT

Domaines d'expertise :

- consultance en gestion documentaire et archives d'entreprise

- définition et développement de taxonomies

- audit de la gestion documentaire et de l'information

- définition et déploiement de gouvernance documentaire

- optimisation des processus documentaires

- Record Management

- formation et enseignement en gestion documentaire



Compétences :

- sens aigu de la structure et de l'organisation, pragmatique et orientée "solution"

- aisance à comprendre et intégrer rapidement l'environnement et la culture d'entreprise du client

- bonne écoute, capacité à aider les autres à atteindre leurs objectifs

- attentive à l'importance des facteurs humains au sein de l'équipe et/ou de l'entreprise

- dispositions pédagogiques naturelles, renforcées par l'expérience en tant qu'enseignante à l'Henallux



Clients :

- GSK Vaccines

- Precura

- Techspace Aero

- CHC Liège

- S.R.I.W.

- Xylowatt

- Baxalta



Partenariat :

CHAPOO - Plateforme d'échange de données, contrôle et approbation.

Consultante pour la solution collaborative, définition de processus, mise en place de plan de classement, définition de workflows de revue et approbation, etc.



Mes compétences :

Taxonomie

Gestion de contenu

Gestion documentaire

Records management