Claire DUQUESNE

Ingénieure chimiste formulation depuis 2016, et diplômée de CPE Lyon, école d'ingénieur spécialisée dans la chimie, je travaille actuellement dans un laboratoire « Produits » du groupe Total. J’ai été embauchée à la suite de mon stage de fin d'études, réalisé dans ce laboratoire. Depuis que j’ai intégré cette équipe, j’ai travaillé sur de nombreux projets liés à des problématiques sur les propriétés des distillats. Mon travail consiste à faire de l’assistance technique aux raffineries et aux unités opérationnelles via des tests de formulation au laboratoire. De nombreuses compétences sont nécessaires pour s’adapter à la diversité des projets qui me sont confiés, entre autres ressortent la réactivité, l’autonomie ou la communication orale et écrite en français et anglais.

Lors de mes études, j'ai réalisé une année de césure en Belgique, durant laquelle j'ai travaillé au sein d’une équipe de production chez Agfa Gevaert sur la formulation de revêtements.

Passionnée par la formulation appliquée à de nombreux domaines, je suis à la recherche d'un poste d’ingénieur en formulation. Je rechercher une opportunité en industrie où je serais en mesure de développer des compétences supplémentaires et d’apporter mes propres connaissances et compétences sur des projets innovants.



Mes compétences :

Persévérance

Travail d'équipe

Réactivité

Mobilité

Autonomie professionnelle

Rigueur

Adaptabilité

DSC

Statistiques

Caractérisation des matériaux

Analyses physico chimiques

Microsoft Office