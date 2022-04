Claire DUTILLEUL

Vis en Afrique du Sud depuis juillet 2007, je travaille aujourd'hui dans une entreprise d'imports exports en tant qu'assistante export.

Afin de mieux m'adapter et de comprendre une autre langue que l'anglais, j'apprends actuellement l'Afrikaans, une des 12 langues officielles parlees dans ce pays.



Toujours interessee de decouvrir de nouvelles cultures ou pays l'Afrique du Sud est pour cela vraiment adapte avec un vrai melange culturel.



J'ai egalement vecu un certain temps en Angleterre apres avoir obtenu mon BAC et ensuite pendant certaines vacances scolaire lorsque j'etudiais.



Ainsi j'ai eu l'opportunite de travailler a Oxford pendant un an et a Londres par la suite quelques mois.



J'ai obtenu en juin 2007 un DUT techniques de commercialisation. Formation principalement ciblee vers le commerce et le marketing mais comprenant les bases de gestion, de droit, de communication et autres.. J'ai suivi cette formation dans le but d'apprendre quelques bases qui me seront necessaires pour ma carriere; j'envisage de creer mon entreprise d'ici quelques annees.



Mes compétences :

International