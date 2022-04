Claire DUTILLOY (CLAIRE DUTILLOY)

CV



Claire Dutilloy

COMPETENCES

Relations humaines, maîtrise, rigueur, organisation, technique, esprit de synthèse, sens analytique. Management, gestion des ressources humaines, maîtrise des performances de l'entreprise

30 ans dexpérience dans le monde de lindustrie de lhabillement dont 20 ans en tant que cadre.

3 ans d'expérience dans le monde du tourisme en tant que Responsable Etablissement Touristique.

10 ans d'expérience en tant que praticienne Reiki.

33 ans de pratique de la méditation.



DERNIERES EXPERIENCES

- Energéticienne - Praticienne Reiki indépendante. 2009 / 2019

- Modéliste indépendante 2010 / 2011

- Modéliste responsable BE pour Holding Trophy/ Bagster- 61600

CDI septembre 2008/mai 2010

Vêtements de moto

Mission :

Mise en place d'un Bureau d'étude.

Démarrage et montée en puissance de l'atelier.

Echantillonnage: Création des patrons de base et des patronages à la main

35 et 40 prototypes/saison

Gestion dune équipe de 2 personnes

Mise en place de la filière en Asie.



- Modéliste/développeur technique pour Aigle International

CDD. Août 2007/Février 2008



**DE 2003 à 2007, interruption de ma carrière dans le monde de l'industrie de l'habillement.

Formation de Responsable d'établissement Touristique (RET) niveau Bac +4 en 2003



**EXPERIENCE DANS LE MONDE DU TOURISME

- Directrice du Village du Lac, centre d'accueil de groupes à Devesset, en Ardèche. 2004/2006

Fonctions :

Développement du « Village du Lac »

Gestion et restructuration d'une équipe de 12 personnes.

Suivi et maintien de la politique de l'entreprise liée à la charte de qualité.

Missions

Optimisation de l'accueil, de l'hôtellerie, de la restauration.

Mise en place d'outils informatiques de contrôle (budget et remplissage)

Maîtrise et contrôle des plannings de réservation, de la restauration et du personnel.

Réalisations

Création d'une nouvelle plaquette de communi