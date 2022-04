Claire DUTTO

Actuellement à la recherche d'une alternance pour septembre 2017 dans les domaines du Tourisme de l'Hôtellerie ou de l'Evénementiel, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour intégrer à la rentrée l'Institut Européen de Formation aux métiers du Tourisme à Paris. Ambitieuse et organisée, je n'ai pas peur de me lancer dans un domaine, au contraire, j'aime découvrir ce que je ne maitrise pas forcément. Ce trait de ma personnalité m'a poussé à partir deux mois effectuer mon stage de fin de licence à New York aux Etats Unis dans une association caritative, où j'ai pu consolider mon expérience dans le domaine du Marketing mais également perfectionner mon anglais qui pour moi aujourd'hui constitue une langue fondamentale dans les domaines qui m'intéressent. De plus, l'emploi étudiant que j'occupe à Carrefour depuis bientôt trois ans en tant qu'hôtesse de caisse et d'accueil m'a permis d'avoir un premier contact avec la clientèle, ainsi qu'à m'apprendre l'autonomie et la prise d'initiative dont je fais preuve aujourd'hui dans tout ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Résistance stress

Travail en équipe

Adaptation

Marketing

Organisation

Relationnel

Encaissement

Accueil téléphonique

Gestion de caisse

Courrier

Accueil des clients

Réseaux sociaux

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Formation interne