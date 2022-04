Claire EMOND

Après plusieurs années dans l'enseignement artistique, je voudrais intégrer des structures culturelles, des associations ou encore des communes afin de pouvoir y apporter mes connaissances théoriques et pratiques des Arts ( plastiques, cinématographiques, littéraires ) et mes compétences pédagogiques.



Mes compétences :

Arts et culture

Médiation culturelle

Pédagogie

Enseignement

Communication

Gestion de projet