Claire EQUILIBRE29

Enseignante diplomée BEES depuis 1995.

Professeure depuis 2008 je mets toute mon expérience équestre et pédagogique à votre service à domicile. L'équitation pour vous, chez vous.



Chaque cavalier a son approche de l'équitation et des souhaits qui lui sont propres. Sa relation avec son cheval est toujours personnelle. Afin d'avoir un enseignement qui prend en compte tout ce qui vous faits unique vous et votre compagnon, EQUILIBRE29 se déplace chez vous et s'adapte à votre niveau, aux possibilités de votre cheval et à vos objectifs. C'est aussi la raison pour laquelle je ne dispense que des cours particuliers ou à deux cavaliers au maximum.



L'enseignement du cheval ou du cavalier se ressemblent, ils ont tous les deux besoin d'écoute, de compréhension et de temps...



Dans tous les cas une équitation personnalisée qui vous ira bien.



Vous êtes naisseur ou vous venez de faire l'acquisition d'un jeune cheval, vous vous sentez un peu dépassé par le débourrage ou son éducation ?

Dix neuf ans d'éxpérience, de multiples débourrages toujours en douceur vous aideront à franchir ce cap délicat.



Vous gardez après une mauvaise chute une appréhension lorsque vous êtes à cheval ?...



Quels que soient vos objectifs ou les soucis que vous rencontrez en équitation ou dans la relation avec votre cheval, il y a une solution. Ne restez pas seul.



contactez moi pour de plus amples renseignements.



à bientôt



Mes compétences :

Pédagogie

Formation

Education

Equitation

Sport

Débourrage

Remise en confiance

Enseignement

Cheval

Poney

cours particuliers