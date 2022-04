Claire ESTAMPE

Mes différents postes dans l’industrie m’ont permis d’acquérir une expérience où l’autonomie, l’esprit d’équipe, et la rigueur sont des atouts importants.



M’assurer de l’implication et de la qualité des fournisseurs était ma mission quotidienne.



J’ai une expérience de plus de 5 ans dans le milieu des achats industriels, véritable véhicule de l’image de l’entreprise.



Je recherche aujourd’hui un poste pouvant me permettre de m’épanouir au niveau relationnel et de proposer des réponses adaptées aux besoins de chaque client interne.





Le sens du relationnel et du contact avec autrui font entièrement partis de ma personnalité





Mes compétences :

Auditrice EN9100