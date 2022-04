Claire ESTERLE - BOUDAUD

Bonjour, je m'appelle Claire et j'ai 47 ans je suis une maman comblée et une femme qui recherche activement un travail qui me permettra de me compléter entièrement.

J'ai de nombreuses qualités tant dans l'organisation que dans la logistique. J'ai participé à plusieurs postes au sein de différentes entreprises et actuellement j'aimerai changer de secteur.

Je suis à la recherche d'un emploi qui m'enrichisse l'esprit et qui me permet d'aider aussi ceux pour qui je vais travailler.

Je suis ouverte à toute proposition, j'aime le contact, je suis de nature joviale et j'aime les challenges à relever. Les défis font partis de mon existence, essayer de toujours faire mieux en qualité et en sachant que le but est atteint. A bientôt de vous rencontrer. Claire



Mes compétences :

Bureautique

Internet

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint