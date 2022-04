Bonjour

Je m'appelle Claire Eymerie.

Je suis issue d'une formation et d'un parcours professionnel dans le milieu du secrétariat.

Dernièrement, j'ai intégré la formation de CONSEILLER VENDEUR chez LENO CONSULTING afin d'acquérir des compétences et d’élargir ma recherche d'emploi.



Mes compétences :

Fidélisation client

Accueil des clients

Gestion de temps

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Gestion de caisse

Comptabilité

Gestion du courrier

Internet

Archivage

Mise en rayon