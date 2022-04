Claire FALKENRODT

Initialement Conseillère en Economie Sociale et Familiale (travailleur social), j'ai effectué une reconversion professionnelle en tant que gestionnaire de paie afin d'intégrer un secteur professionnel plus porteur tout en restant dans les relations humaines (suivi et conseils).

En CDI depuis 2012 dans un cabinet d'expertise comptable comptable à Lavaur (81), je souhaiterais à ce jour intégrer un service de Ressources Humaines d'une entreprise afin de partager mes compétences et me spécialiser dans un secteur.



Mes compétences :

Paie

Ressources humaines

Sage

Microsoft Office

Quadratus