Claire FAUGERAS

Créative, spontanée, imaginative, dynamique, toujours à la recherche de nouveaux projets, nouvelles idées, prête à m'investir, je suis à la recherche constante d'une évolution, de nouvelles découvertes.

Mes objectifs professionnels aujourd'hui, après 8 ans de dévouement au sein d'une même agence, sont de découvrir d'autres horizons, de m'épanouir autrement.

mon book, consultable en ligne : http://www.claireetstephane.fr/ClaireDEFER/CLAIRED-Book.pdf

Toutes les créations ont été réalisées dans le cadre de l'agence Sur le pont ! communication mis à part l'identité C&S.



Nous avons créé " Claire & Stéphane" avec mon mari, afin de mettre notre savoir-faire au service du bonheur de chacun : photos + vidéo de moments de joie. Cette activité est épanouissante et très enrichissante. N'hésitez pas à aller voire notre travail :Array



Dans l'optique de ma constante recherche d'un enrichissement personnel et professionnel, je suis ouverte à faire évoluer mes compétences tout en mettant mon savoir faire et ma passion à disposition.



Mes compétences :

Directeur artistique

Graphiste

Chef de projet

Photographie