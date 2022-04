Claire FAVREL

Mieux se connaitre en se respectant avec bienveillance,

Evaluer sa présentation et gagner en assurance.



Il s'agit de trouver pour chaque personne un style en accord avec sa morphologie et sa personnalité: améliorer l'image, valoriser les atouts ... Quelques exemples: le test de colorimétrie: les couleurs qui vous subliment, les conseils morpho-coiffure, morpho-silhouette, maquillage et vestimentaire.



Accompagnement P.A.E, "Ar Pauzig" (Châteaubourg), P.I.J (Forum jobs d'été), Lycées professionnels, Mission locale ...



Mes compétences :

Formation