Claire FESSART-PASTRÉ

J'apprécie la spontanéité et recherche les nouveaux apprentissages. A la fois créative et rigoureuse, passionnée de mots et à l'écoute des autres, aimant l'aspect relationnel et l'enrichissement évident des environnements internationaux, sachant négocier, présenter et synthétiser.

Je crois à la dynamique constructive des nouvelles expériences professionnelles.





Actualités Récentes.



Depuis Juillet 2012: Editrice-rédactrice freelance, expatriée à Dublin.



Janvier-Mai 2012: Editrice de beaux-livres chez OLO Editions, Paris 9e.



Sept 2011-Juin 2012: MASTER2 Pro REDE (Rédaction-Edition-Métiers de l'Ecrit) à Paris X. Diplômée en Jullet 2012 avec Mention Bien

Mai 2011: admission sur concours en 3e cycle de Master 2 Pro, à Paris X.



Déc 2008: Parution d'un troisième recueil de Poésie: "L'Enfant de Sable" chez TheBookEdition.com dans la collection Arabesque.

Déc 2007 : Edition de deux recueils de Poésie: "Chacun son Truc" et "Le Royaume des Abeilles" .(cf liens repris ci-dessous).

Depuis, promotion et référencement des deux ouvrages. Animations, lectures et dédicaces dans les librairies partenaires, création et modération d'un blog (http://chacun-son-truc.over-blog.com/ ).

Organisation d'évènements poétiques dans les bibliothèques:

Lectures en milieu scolaire et associatif, publication de poèmes dans des revues et sur des sites littéraires, exposition de textes encadrés dans des salles d'attente.



Mes compétences :

Rédaction

Écriture

Journaliste

InDesign

Édition

International

Rigueur

Motivation

Communication

Relation clients