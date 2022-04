Claire FLAHAUT-KOSACZ

Titulaire d’un master professionnel en droit Social, je suis actuellement à la recherche de mon premier emploi. ,Lors de ma formation, de mes différents stages et d'une première expérience professionnel, j’ai pu acquérir des compétences à la fois en droit social mais aussi en gestion des ressources humaines. Ce parcours m’a permis de développer des compétences d’analyses et une grande rigueur, qualités essentiels pour travailler, à mon sens, au sein d’un service des ressources humaines.

Dynamique, conscience et diplomate, je serais m’adapter rapidement au sein d’une équipe mais aussi aux différentes situations auxquelles je pourrais être confrontées.