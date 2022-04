Claire FOUCAULT

Actuellement en deuxième année de DUT Génie Chimique Génie des Procédés je suis à la recherche d'un stage (conventionné) pour compléter ma formation. Ce dernier se déroulerait à partir du 11 avril 2016 et doit durer 10 semaines minimum, c’est la suite logique de mon cursus et étant passionnée par mes études, cela me tient à cœur de bien le terminer.



Je suis une jeune femme dynamique et sérieuse, toujours prête à apprendre de nouvelles choses. Je suis souriante et à l’écoute des autres, travailler en groupe est quelque chose que je fais avec facilité en donnant le meilleur de moi-même.





Mes compétences :

Chimie analytique

Biochimie

Matériaux

Mécanique des fluides

Microsoft Excel

Transfert Thermique

Microsoft Word

Microbiologie

Thermochimie

Chimie organique

Opérations Unitaires

Thermodynamique

Microsoft PowerPoint

Sorties

Autocad