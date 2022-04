Claire FOURNOL

Comprendre, anticiper, communiquer.



Comprendre les acteurs et comprendre leur environnement. Saisir leurs défis et anticiper leurs besoins. Communiquer dans l'intelligence du client afin d'être au coeur de ses enjeux.



A l'heure où entreprises privées et collectivités locales sont de plus en plus amenées à coopérer, il est important que ces deux structures parlent la même langue.

Grâce à ma formation et à mes diverses expériences professionnelles dans le secteur privé, j'ai acquis une double culture utile que je mets aujourd'hui au service de votre entreprise pour travailler de façon durable avec des clients publics et porter à bien toute mission de communication ou gestion de projet en lui donnant sens.



Mes compétences :

Communication interne

Réseaux sociaux

Communication externe et institutionnelle

Droit public

Collectivités territoriales

Sciences politiques