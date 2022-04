Ingénieur Contrat au sein de la SATT Ouest Valorisation, j'accompagne les chercheurs et les partenaires socio‐économiques des régions Bretagne et Pays de la Loire dans la préparation et la négociation des contrats de collaboration de recherche et de prestations de service ou dans la négociation et le montage de contrats de recherche multi-partenariaux impliquant des entreprises.