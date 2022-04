PORTFOLIO - Interior Design by Claire FREYBURGER

Link : http://issuu.com/in-architectura/docs/portfolio-2012_in-architecture/1



Architecte d’intérieur jeune & dynamique, actuellement à la recherche d'un nouvel emploi.



Titulaire d’un double diplôme (franco-allemand) en Architecture d’Intérieur, renforcé de deux années d’expérience en Agence, j’ai pu mettre en application ma formation à travers la réalisation de nombreux projets.



Responsable de plusieurs chantiers (aménagements d’appartements, transformation et création de boutiques...), j’ai pu déployer et developper mes compétences dans chacune des phases du projet.



Demandes d’autorisation, appels d’offres, devis général, adjudications, tracés des plans d’exécution, élaboration des planning, coordination des travaux, suivis de chantiers et comptabilité sont autant d’étapes qui m’ont permis d’appréhender pleinement les multiples facettes de ce métier.



Divers projets ayant été réalisés en suisse-allemanique, j’ai pu affermir et consolider mes compétences linguistiques en pratiquant régulièrement l’allemand (oral & écrit).



Formée initialement sur Autocad & Vectorworks, j’ai vite appris à réaliser l’ensemble des projets sur Archicad.



Sérieuse, de nature ouverte et aimant le travail en équipe, j’ai toujours entretenu d’excellentes relations avec chacun des intervenants.



Trouver des solutions adaptées en fonction des contraintes rencontrées, tant au niveau pratique qu´esthétique constituent plus qu´un défi, c´est un moyen de donner vie aux rêves...



Mes compétences :

Créatif

Mise en page

Architecture d'intérieur

Design

Rendu 3D

Adobe Illustrator

VectorWorks

Sketchup

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

CINEMA 4D

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

3D Studio Max