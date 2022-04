CLAIRE FRIANT 18 ANS



Actuellement en BTS Communication, je suis quelqu'un de dynamique et déterminée, qualités qui selon moi, constituent des atouts pour réussir dans le domaine de la communication.

Je suis ouverte au monde, curieuse d'apprendre et créative. Je sais répondre aux attentes exigées et ai déjà fait preuve de sérieux et d'adaptation lors de différents emplois saisonniers. Je suis volontaire, ponctuelle et je sais respecter les consignes.

Je parle anglais, allemand et espagnol. Je pratique le handball depuis 8 ans. L'esprit d'équipe est primordial pour moi. Cette activité me permet également de me dépasser et de relever des défis. Cela représente bien ma personnalité.



Mes compétences :

Movie Maker

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign