Claire FRONTIN

Titulaire d’un B.T.S. « Assistant Secrétariat Trilingue » (Allemand, Anglais), je propose ma candidature pour un éventuel poste d'assistante de direction, de secrétaire administrative et comptable, d'assistante commerciale. En effet, je recherche un emploi me permettant de mettre à profit mes connaissances en langues et mes diverses compétences en secrétariat/assistanat.



Les différents postes que j’ai occupés au cours des 18 dernières années m’ont permis d’acquérir une certaine rapidité d’adaptation, d’exécution de travail, des capacités relationnelles, le sens des responsabilités, et une expérience variée dans les domaines du secrétariat et des langues. Ces divers éléments alliés à ma formation scolaire me permettront d’être très rapidement opérationnelle. Je maîtrise, de plus, les logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Sage.





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

DAX

IBM AS400 Hardware