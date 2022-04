Claire FUMAT

Transmission du savoir

• Gestion de groupe ; autorité, interactivité

• Transposition didactique et préparation de séquences pédagogiques

• Innovations pédagogiques adaptées au public (âge, matière, niveau scolaire)

• Rédaction de manuels pédagogiques

• Gestion de la relation aux parents d’élèves

• Travail en équipe et intégration dans les projets transversaux et parascolaires





Mes compétences :

Formation

Droit

Économie

Analyse financière

Responsabilité civile

Propriété intellectuelle