Claire FUMEY-KENSINGER

Je suis une ingénieure Qualité, Commissioning et Qualification diplômée de l'ENSIC (Ecole Nationale Supérieure des Industries Chimiques, Nancy - France) en 2007.

J'ai effectué des missions en Belgique pour les sociétiés UCB, GSK et IBA, en tant que consultante de la société De Valck Consultants.

Puis je suis revenue en France où j'ai effectué des missions pour les siocétés Bioxal (Air liquide), Sanofi Pasteur, GSE pour Becton Dickinson, NNE Pharmaplan, LFB et Strand Cosmetics, en tant que consultante de la société INEVO Technologies.

Je réside acutellement aux Etats-Unis, en Pennsylvanie. Je travaille chez Sanofi Pasteur en tant que Manageur Sénior en Assurance Qualité pour des projets de Commissioning, Qualification et Validation.



Mes expertises sont :

Commissioning & Qualification :

- Mise en place de stratégies de validation

- Rédaction de modèles de documents

- Commissioning et qualification de lignes de production (API, eau purfiée, HVAC, ZAC)

- Commissioning et qualification d'équipements (cuves, lignes de remplissage et de packaging, sorbonnes)



Assurance Qualité :

- Vérification & validation de tests de commissioning, qualification et validation

- Libération de produits ( vaccins et centres de proton thérapie)



Normes :

- 21CFR Parts 820/210/211/11

- Eudralex

- GMP chinoises

- ISO 13485

- ISO 22716

- GAMP



Langue : Bilingue en anglais



Mes compétences :

API

Assurance

Assurance Qualité

Dimensionnement

Microsoft Technologies

Optimisation

Production

Qualité

TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

Validation